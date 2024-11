Udinese-Juventus, giocherà Conceicao?

La Juventus si prepara a scendere in campo oggi alle 18 al Bluenergy Stadium di Udine per la sfida ai friulani. Thiago Motta dovrà sciogliere gli ultimi dubbi di formazione entro poche ore. Chi però in queste ultime sfide ha fatto la differenza è Francisco Conceicao. Con dribbling e tiri in porta per mettere in apprensione le difese avversarie. La domanda sorge spontanea: giocherà contro l'Udinese?La risposta sembra essere no. Il giocatore arrivato in estate dal Porto potrebbe partire dalla panchina.