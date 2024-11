Udinese-Juventus, giocherà Vlahovic?

La Juventus scenderà in campo oggi alle 18 contro l'Udinese al Bluenergy Stadium di Udine. Una sfida importante e non semplice, chi però ha giocato fino a qui tutte le partite in maglia bianconera è il centravanti serbo Dusan. "Vlahovic può riposare? Può essere" ha detto ieri in conferenza stampa Thiago Motta, ma oggi cosa filtra verso la sfida?Al momento sembra che Dusan Vada ancora una volta verso una maglia da titolare nella sfida di Udine, niente chance quindi dal 1' per Samuel Mbangula. Il tecnico bianconero però, vista la sfida di Champions al Lille, potrebbe pensare ad una staffetta per Dusan in modo da non fargli giocare ancora una volta 90 minuti.





