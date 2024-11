Udinese-Juventus, Conceicao in panchina, il motivo

Laè partita nel tardo pomeriggio di ieri alla volta di Udine per la sfida contro l'Udinese di oggi alle 18. Thiago Motta sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione verso una sfida che si prospetta molto importante. Il primo dubbio che affiora è: giocherà Francisco? Le sensazioni vanno verso la panchina del talento arrivato in estate dal Porto. I tifosi però si stanno chiedendo quali siano le motivazioni di tale scelta.Francisco infatti è stato uno dei punti fermi della Juventus di Thiago Motta tornato dall'infortunio, probabilmente il giocatore sorpresa di questo avvio di stagione bianconero, ma visto l'impegno ravvicinato della squadra bianconera in Champions League contro il Lipsia il giocatore potrebbe essere preservato. Partire dalla panchina inoltre potrebbe permettergli di avere un ruolo da "spaccapartite" e potrebbe essere più efficace nel creare scompiglio nella difesa friulana magari già stanca.





