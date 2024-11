Udinese-Juve, chi arbitra la sfida?

Il calendario dellanon prevede riposi in questa fase della stagione, e infatti è già quasi arrivato il momento di tornare in campo: domani la squadra di Thiago Motta affronterà l'alla Dacia Arena, nel match valido per l'11^ giornata di Serie A.La sfida, come reso noto poco fa, sarà diretta dall'arbitro, coadiuvato dagli assistenti Dario Cecconi e Andrea Zingarelli. Designato come Quarto uomo Alessandro Prontera, mentre al Var e all'AVar ci saranno rispettivamente Daniele Paterna e Daniele Chiffi.Il fischio d'inizio del match è previsto alle 18.00, con la Juve intenzionata ad andare a caccia di una vittoria dopo il deludente pareggio casalingo contro il Parma.