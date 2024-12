La partita di Miretti

Minuti: 69'

Tocchi: 40

Passaggi precisi: 21/25 (84%)

Passaggi lunghi (prec.): 4 (3)

Fabioha offerto una prestazione decisamente positiva nel match odierno tra, disputato nel tradizionale orario del lunch match. In campo per 70 minuti, da esterno sinistro prevalentemente, il giovane centrocampista ha saputo farsi notare per alcuni spunti interessanti, mostrando personalità e qualità nel vivo del gioco.si è messo in evidenza negli ultimi metri, cercando di creare occasioni e mettendo in difficoltà la difesa avversaria con movimenti intelligenti e giocate incisive. La sua prova, dinamica e propositiva, rappresenta un segnale incoraggiante per il Genoa e conferma il suo potenziale come elemento chiave nel centrocampo rossoblù.