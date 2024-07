Cosa serve a Yildiz per la numero 10

Laè in cerca di un nuovo numero dieci che non solo rappresenti il club a livello mondiale, ma che possa anche rimanere a lungo in bianconero, consolidando il legame con la tifoseria e rafforzando il brand del club. In questo contesto, la società sta attentamente valutando la possibilità di assegnare la storica maglia numero dieci a KenanLa maglia numero dieci dellaè una delle più iconiche nel mondo del calcio, indossata in passato da leggende come Alessandroe Michel. Indossare questo numero comporta una grande responsabilità, ma rappresenta anche un'opportunità unica per entrare nella storia del club e diventare un simbolo per i tifosi.Kenanè considerato uno dei giovani più promettenti della Juventus. Il centrocampista turco ha dimostrato talento, visione di gioco e una maturità impressionante per la sua età. La società vede in lui non solo un potenziale fuoriclasse, ma anche un ambasciatore ideale per il club a livello globale.Assegnare la maglia numero dieci a Yildiz è unaper la, sia a livello aziendale che di marketing. Dal punto di vista del brand, un giovane talento con un potenziale così elevato che indossa il numero dieci può attirare l'attenzione dei media, dei tifosi e degli sponsor, contribuendo a rafforzare l'immagine dellanel mondo.Prima di prendere una decisione definitiva, lavuole assicurarsi cherimanga a lungo termine. Pertanto, la società sta lavorando per rinnovare il contratto del giovane fino al 2029, con un significativo aumento dell'ingaggio. Questo rinnovo non solo garantirà la presenza di Yildiz nelle fila bianconere per molti anni a venire, ma dimostrerà anche la fiducia del club nel suo talento e nel suo potenziale.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui