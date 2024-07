Juventus, quale sarà il modulo con Thiago Motta?



Una Juventus più offensiva

rivoluziona la. Una frase secca e incisiva, che riflette una verità entusiasmante per i tifosi bianconeri, i quali possono immaginare un sistema di gioco alternativo al previsto 4-2-3-1. In stretta collaborazione con il direttore tecnico Cristiano, Motta ha elaborato un secondo modulo che esalta al massimo il potenziale della squadra e riduce le urgenze di mercato, trasformandole in opzioni piuttosto che necessità. A scriverlo è Tuttosport.La vera novità è che il nuovo tecnico bianconero è pronto a schierare la squadra anche con il sistema "albero di Natale", ovvero il 4-3-2-1, lo stesso che utilizzava talvolta a Bologna. Inoltre, durante le partite sulla panchina rossoblù,passava spesso al, modulo che potrebbe riproporre anche a Torino se dovessero arrivare gli innesti giusti. In entrambi i sistemi, classico, sarà fondamentale la presenza di Koopmeiners, per il quale è imminente un’offensiva grazie ai fondi derivanti dalle cessioni di Soulé e Chiesa.Ci si può quindi aspettare una Juventus a trazione anteriore, con un DNA offensivo che potrebbe permettere a Dusandi superare il suo record stagionale di 29 gol, ottenuto nell'annata del suo trasferimento in bianconero: 20 con la Fiorentina e 9 con la Juve. Finora, il suo miglior risultato sotto la Mole è stato di 18 gol nella scorsa stagione. Motta, noto per la sua capacità di adattare ruoli e sistemi di gioco, ha portato il Bologna alla Champions League grazie alla sua flessibilità tattica. Questa duttilità, oltre a mantenere tutta la rosa sempre pronta, offre il vantaggio di non fornire punti di riferimento certi agli avversari, costringendoli a fronteggiare una serie di problemi piuttosto che uno solo.Le lunghe discussioni tra Motta e Giuntoli, iniziate inquando il tecnico era in vacanza ine proseguite ora alla, stanno creando una Juventus camaleontica. Questa squadra sarà capace di adottare diversi atteggiamenti tattici, massimizzando le proprie risorse per ottenere i migliori risultati possibili.





