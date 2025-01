L'edizione odierna di Tuttosport, riflettendo sulle dichiarazioni di Marco Tardelli , parla del rapporto dicon i calciatori dellafacendo anche il nome di, sostanzialmente sparito dai radar da qualche tempo: "Rapportarsi con i calciatori è un altro aspetto su cui Thiago Motta deve ancora dimostrare di poter compiere il salto di qualità dalla provincia alla grande piazza: dai rapporti tesi con Danilo alla fascia di capitano (per quanto a rotazione) data e poi tolta a Gatti passando per i rapporti complicati con Vlahovic e la decisione (anche in questo caso fattuale, visti i minuti concessi) di rinunciare al rilancio di Fagioli. E pure Adzic è sparito dai radar: gli infortuni ne hanno rallentato l’esplosione, probabilmente, ma non riuscire a ricavare mai minuti fa pensare a una bocciatura, dopo aver promosso il montenegrino 18enne in prima squadra in estate, senza nemmeno passare dalla Next Gen".