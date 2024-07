La Juventus vuole Teuned anzi, è forte dell'accordo verbale raggiunto con l'entourage del giocatore olandese classe 1998 per il suo trasferimento a Torino. Tuttavia, stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il giocatore potrebbe allontanarsi dall'approdo a Torino. La volontà della famiglia Percassi infatti è quella di non cedere il giocatore, come più volte dichiarato. A questo si aggiunge il fatto che la società bergamasca non abbia la necessità di cedere giocatori per cui si potrebbe decidere di trattenere Teun in nerazzurro.