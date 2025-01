Tuttosport - Sirene dall'Arabia Saudita per Fagioli: un club pronto a fare l'investimento

Getty Images

Futuro Fagioli: un club dell'Arabia Saudita sul giocatore

Situazione incerta perLa Juventus è disposta a cedere il giocatore e il centrocampista valuta l'addio visto che è finito dietro nelle gerarchie di Thiago Motta e sta giocando pochissimi minuti da ormai mesi.Oltre agli interessamenti delle settimane passate da parte di Napoli e Marsiglia, su Fagioli ci sarebbero le sirene dall'Arabia Saudita. Come riporta Tuttosport, In Saudi Pro League ci sarebbe un club disposto a mettere sul piatto 15-20 milioni per acquistare il cartellino del centrocampista classe 2001, anche se appare difficile che Fagioli possa decidere di andare in Arabia a soli 23 anni.