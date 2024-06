Le strade dellae di Massimilianosi sono divise in seguito alla finale vittoriosa di Coppa Italia per i fatti ormai a tutti noti. Stando a quanto riferisce Tuttosport la Vecchia Signora con la separazione dal tecnico toscano avrebbe voluto mandare un messaggio politico. Ciò significa che la Juventus viene prima di tutto e nessuno che sia un dirigente, un giocatore, ma anche un'altra squadra, dovrà pensare di prevalere sull’interesse generale per questioni personali o interessi propri. Un messaggio valido sia per il presente, che per il futuro nei confronti di chi pensasse a sedimentare e fortificare il proprio “potere di controllo” dentro o attorno al club.