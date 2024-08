Laè molto vicina alla cessione di Nikola. Il giocatore classe 2002 che abbiamo visto in campo nell'amichevole in famiglia tra Juventus e Juventus Next Gen al fianco di Dusan Vlahovic nel corso della ripresa. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il giocatore è corteggiato da Frosinone e Palermo ma nella giornata di ieri a superare la concorrenza è stata la Sampdoria. Operazione in chiusura da cui la Juventus incasserà circaCifra che contribuirà al tesoretto del club utile poi per finanziare i colpi di calciomercato in entrata.