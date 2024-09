Ancora una voltaC'è incertezza riguardante il futuro del brasiliano. E di questo parla Tuttosport, spiegando come il minutaggio dello juventino influirà anche su cosa succederà in futuro. "Quanto giocherà Danilo durante la stagione inciderà anche sulle dinamiche di mercato. Il brasiliano, infatti, è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma nel suo contratto è presente una opzione di rinnovo automatico al raggiungimento del 50% delle presenze".Ecco perché, si legge, per il classe 1991 scendere in campo assume una duplice valenza. In tutti i sensi. Con la Juve che a quel punto dovrebbe garantire un’altra stagione aUna cifra pesante e importante per un over 30. Tradotto: tutto sommato se non scattasse il rinnovo automatico, in società potrebbe essere tutt’altro che un dispiacere.