L'edizione odierna di Tuttosport ha parlato di un curioso retroscena riguardo il trasferimento estivo di Riccardo. Il difensore del Bologna e della Nazionale infatti era la prima scelta della Juventus nel mercato estivo, salvo poi il trasferimento all'Arsenal. In seguito è diventato irraggiungibile dal punto di vista economico e per questo la Juventus avrebbe pensato di virare su Pierre Kalulu che poi si è rivelato essere la rivelazione di questa stagione. Calafiori invece è un giocatore dell'Arsenal ma per Thiago e Giuntoli sarebbe stato la prima scelta.