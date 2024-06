L'edizione odierna di Tuttosport racconta un curiosodi calciomercato. Un aneddoto decisamente poco gradito dal direttore sportivo della Juventus Cristiano. Infatti, il contratto del centrocampista francese Adrienè in scadenza come noto tra 14 giorni, la Vecchia Signora vorrebbe ovviamente rinnovargli il contratto e gli ha già presentato un'offerta, in attesa di risposta. La settimana scorsa però Geoffrey, direttore tecnico del Milan, avrebbe chiamato la mamma agente di Adrien Rabiot, la signora Veronique, sondando il terreno per un possibile trasferimento del figlio a Milano sponda rossonera. Mossa certamente non gradita dalla dirigenza bianconera.