Daniele Rugani potrebbe salutare la Juventus in questo segmento finale di calciomercato. Tramontate, almeno apparentemente, le piste che conducono verso l'Ajax e l'Arabia Saudita, il difensore centrale rimane un giocatore in uscita, appartenente a quella lunga lista di esuberi che la Juve vorrebbe piazzare prima della fine del mercato. Ed è proprio in questo contesto che potrebbe inserirsi il Bologna. Il club rossoblù, che cerca un difensore di comprovata esperienza per affrontare la vetrina della Champions League, sarebbe pronto a mettere sul piatto un'offerta strutturata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. A riferirlo è Tuttosport.