Juventus, le alternative a Nico Gonzalez

Sono in salita le quotazioni per vederedalla Fiorentina alla Juventus. La carta potrebbe essere quella di Weston, particolarmente apprezzato dalle parti del Viola Park ed alla ricerca di una sistemazione dopo essere finito ai margini della Juventus. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport però il nome di Nico Gonzalez non sarebbe il solo ad essere nei radar del ds bianconero.Si tengono infatti buoni i contatti con il Porto ed il nome più caldo è quello di Wendersonche è brasiliano ma ha il passaporto portoghese per cui non occuperebbe uno slot extracomunitari, che la Juventus ha già esaurito con Adzic e Douglas Luiz, potrebbe tesserare soltanto un inglese o un albanese. Attenzione ae Francisco. Non sono i soli però, nella lista dei desideri anche il giovane classe 2005 Antonio, norvegese che sta colpendo tutti con il Bruges. Quanti esterni vuole Giuntoli? La risposta ideale sarebbe uno ma potrebbero diventare due in caso di partenza di Federico Chiesa che resta sul mercato.





