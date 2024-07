Wojciechè in uscita dalla Juventus, complice l'arrivo di Michele Di Gregorio e la volontà bianconera di ridurre il monte ingaggi. Lo stipendio dell'estremo difensore polacco infatti è di circa 6,5 milioni di euro a stagione, troppo per le nuove linee societarie. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il polacco sembrava desinato ad un trasferimento in arabia, che ora sembra essere più lontano. Si fa sotto il Monza che offre un contratto da 1,5 milioni di euro a stagione. Allaperò non converrebbe cedere Szczesny ai brianzoli perchè non guadagnerebbe nulla dal prezzo del suo cartellino e dovrebbero anche pagargli una buonuscita. Speranza bianconera è la riapertura della trattativa con l'Al Nassr di CR7.