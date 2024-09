Nel giro di poche settimane è letteralmente cambiato il futuro di. L'attaccante polacco - reduce da un'operazione al menisco dopo l'infortunio in Nazionale - sembrava destinato a lasciare lagià in questa sessione di calciomercato, in quanto considerato elemento non propriamente centrale all'interno del progetto di Thiago Motta, ma le dinamiche del mercato, si sa, possono cambiare le carte in tavola. Morale della favola, l'attaccante polacco è rimasto a Torino e ora si trova a rappresentare l'unica alternativa valida a Vlahovic nel ruolo di prima punta. Questo è infatti lo scenario che si prospetta da qui fino all'apertura del mercato di gennaio. Milik, come riferito da Tuttosport, è chiamato ora ad accelerare i tempi di recupero per poi mettersi a disposizione e convincere Thiago Motta a puntare nuovamente su di lui, senza necessariamente passare dal mercato di riparazione.