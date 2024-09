E' scattato il conto alla rovescia per. L'attaccante polacco, reduce dall'operazione al menisco avvenuta in estate dopo l'infortunio in Nazionale, sta proseguendo nel proprio percorso di recupero in attesa di tornare finalmente a disposizione di Thiago Motta. Il classe 1994, come riferito da Tuttosport, lavora ancora a parte ma, nonostante le tempistiche si siano sensibilmente allungate, la tabella di marcia parla ormai di un traguardo sempre più vicino. L'attaccante punta a tornare a disposizione per il big match delNientemeno la squadra che nel 2016 lo portò in Italia prelevandolo dall'Ajax. Anche in quel caso, un'operazione targata Cristiano Giuntoli.