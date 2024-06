delpuò rivelarsi un'occasione di mercato per la Juventus. Il giocatore al momento sembra in uscita dal Milan, la sua avventura in rossonero sembra infatti essere giunta ai titoli di coda. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport il giocatore è in uscita dai rossoneri di Milano e la dirigenza avrebbe fissato il prezzo. Circa 12 milioni di euro per lasciare partire Saelemaekers. La Juventus è alla finestra, continua a monitorare la situazione legata al giocatore al momento in uscita. Potrebbero esserci aggiornamenti sulla situazione.