McKennie in Juventus-Como: l'idea di Motta

Westonha vissuto un'estate di ribaltamenti imprevisti e, per il secondo anno consecutivo, è riuscito a riconquistare il suo posto nella. Dopo essere stato considerato un esubero per diverse settimane, con diverse squadre interessate al suo cartellino, tra cui club della Premier League e la Fiorentina, il texano è riuscito a ribaltare la situazione.A giugno,aveva rifiutato un trasferimento, nell'ambito di una possibile operazione che avrebbe coinvolto. Tuttavia, dopo un periodo in cui sembrava destinato a lasciare Torino, la svolta è arrivata sabato, quando è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, segno di un reintegro ufficiale nella rosa.Thiago Motta, che inizialmente non sembrava puntare su di lui, ha cambiato idea, riconoscendo inun giocatore utile e funzionale al progetto della squadra. Questo cambio di rotta sarà suggellato nei prossimi giorni con la firma di un rinnovo contrattuale., che scade a giugno 2025, accettando una riduzione del suo ingaggio.Questo rinnovo conferma la fiducia della Juventus nel centrocampista americano, che avrà un'altra opportunità per dimostrare il suo valore e contribuire alla causa bianconera nella nuova stagione.





