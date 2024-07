La situazione di Amrabat



L'interesse per McKennie

La Fiorentina guarda con interesse a Weston, centrocampista statunitense in forza alla Juventus, ma l'operazione è strettamente legata alla cessione di Sofyan. Il centrocampista marocchino, dopo il mancato riscatto da parte del Manchester United, è alla ricerca di una nuova destinazione. La sua avventura con la maglia viola sembra essere giunta al termine. Ne scrive Tuttosport.Sofyan, reduce da una stagione in prestito al, non ha convinto ia esercitare l'opzione di riscatto. Il giocatore ritiene conclusa la sua esperienza ae domani è atteso alper discutere con la dirigenza una soluzione che possa accontentare entrambe le parti. Lapunta a ricavare circa 17-18 milioni di euro dalla sua cessione, cifra che permetterebbe di sbloccare il mercato in entrata.Westonè più di una semplice idea per la dirigenza viola. Il centrocampista statunitense ha mostrato qualità e versatilità durante la sua esperienza alla Juventus, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per la. Tuttavia, per poterlo portare a Firenze, è necessario che laabbassi le proprie pretese economiche e cheaccetti di ridurre il proprio ingaggio, attualmente di 2,5 milioni di euro annui.La trattativasi prospetta complessa, ma non impossibile. La Fiorentina deve prima trovare un acquirente per Amrabat, e solo allora potrà concentrare i propri sforzi su McKennie. La Juventus, dal canto suo, potrebbe essere disposta a trattare sul prezzo del cartellino del centrocampista statunitense, ma la trattativa richiede tempo e pazienza.





