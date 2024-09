L'ex tecnico della Juventus Maurizioè pronto a tornare in panchina. Al momento è senza squadra ed alla ricerca di nuove offerte che possano valorizzare il suo lavoro. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport l'ex tecnico di Juventus, Napoli e Lazio sarebbe in attesa di una chiamata da parte del Milan dato che la posizione di Paulo Fonseca è sempre meno stabile come dimostrano i recenti risultati. Maurizio Sarri ad oggi è uno dei nomi più caldi per la panchina rossonera quindi. Ovviamente però tutto dipenderà dalla posizione di Fonseca.