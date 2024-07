Juventus, cosa manca per il trasferimento di Matias Soulè alla Roma?

Matiasè in ritiro con la Juventus al quartier generale di Adidas in Germania ma il suo futuro sembra essere sempre più lontano dalla Juventus. In pole position, come riferisce oggi Tuttosport, c'è la Roma anche se ancora non ha raggiunto l'accordo con la dirigenza bianconera. La Vecchia Signora vorrebbe circa 30 milioni più bonus per lasciar partire l'attaccante argentino classe 2003, la Roma dal canto suo ne ha messi sul piatto 25 più 4 di bonus che al momento non soddisfano la Juventus.La sensazione, secondo il quotidiano è che sia solo questione di tempo per la buona riuscita della trattativa. La Roma infatti sta presentando sempre ulteriori offerte al rialzo per riuscire a concludere la trattativa ma la chiave potrebbe essere rappresentata dall'inserimento di una percentuale sulla futura rivendita. Manca poco, ogni giorno potrebbe essere quello buono ma attenzione alla Premier League.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui