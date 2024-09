Massimilianoal momento è ancora senza squadra. Dopo la brusca separazione con la Juventus dello scorso maggio dopo la vittoria della Coppa Italia contro l'Inter. Il tecnico è ancora alla ricerca di una panchina. Stando a quanto riferisce Tuttosport le prossime tre gare quindi quelle contro Venezia, Liverpool e Inter saranno decisive per il futuro del tecnico del Milan Paulo Fonseca. Stando a quanto riferisce Tuttosport il tecnico livornese sarebbe tra i candidati alla panchina del Milan in caso di separazione da Fonseca. Non sarebbe però particolarmente gradito dalla dirigenza rossonera che starebbe vagliando altri nomi, come quello di Maurizio Sarri.