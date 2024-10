L'OM è la pista più calda

Sarà una sessione di mercato invernale decisamente movimentata per lae per. Non solo per quanto riguarda i colpi in entrata ma anche e soprattutto per qualche potenziale movimento in uscita. L'indiziato, secondo quanto riferito da Tuttosport sarebbe Arthur.Sul centrocampista brasiliano, finito agli estremi margini del progetto bianconero, si sarebbe manifestato l'interesse da parte del. Il club francese, dopo gli acquisti di Hojbjerg e di Rabiot, potrebbe dunque attingere ad importanti risorse per provare a portare il brasiliano al Velodrome, contribuendo magari al pagamento di una grossa fetta dell'elevato ingaggio che il giocatore percepisce all'ombra della Mole.Come riferisce Tuttosport, quella del Marsiglia è la pista più calda per quanto riguarda il futuro di Arthur. Leggermente più defilate sembrano essere le opzioni dalla Premier, su tutte l'Everton, così come quella di un ritorno in patria, magari al Gremio.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui