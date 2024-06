Juventus, la richiesta del club per Chiesa: il prezzo

Incognita, se ce n'è una. Questo è Federicoal momento in casa Juventus. Sì, perché il 7 bianconero non ha ancora firmato il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025 e con il mercato alle porte potrebbe anche dire addio. Attualmente in Nazionale con Spalletti per preparare Euro 2024, ha vissuto una stagione con più bassi che alti, che spera di ribaltare proprio giocando da protagonista la competizione internazionale, anche per convincere Thiago Motta a puntare su di lui, visto che non si tratta proprio del suo giocatore ideale. Tutto in bilico, insomma, tutto da definire, anche se le pretendenti non mancano.I discorsi per il rinnovo con l’entourage del giocatore sono in corso da tempo, ma un accordo definitivo non c'è e l’agente del giocatore, Fali Ramadani, è in contatto con più di un club interessato Chiesa, finora solo a parole. Ma la situazione è in divenire e la Juventus osserva interessata. La prossima tappa, scrive Tuttosport, sarà Roma, dove la prossima settimana incontrerà i vertici del club giallorosso, per parlare di diversi giocatori e di Chiesa, che piace molto a De Rossi. Ma non solo. Ramadani potrà tenere vive anche le altre opzioni: dal Napoli di Conte fino al Milan che sarà di Fonseca, senza scordare quel Liverpool che da tempo apprezza le qualità del giocatore. Giuntoli per lui chiede almeno 40 milioni di euro e l'Europeo potrà essere la vetrina decisiva, in un senso o nell'altro, con la certezza che questa situazione andrà risolta quanto prima.