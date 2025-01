Le ultime su Kolo Muani

Araujo dopo la Supercoppa

è ormai da considerare l'obiettivo numero dellaper quanto concerne il reparto d'attacco, nonostante la principale urgenza - come ribadito da Giuntoli prima del derby, sia ancora quella relativa alla difesa, dove su tutti svetta il nome diSono questi i due nomi caldi del mercato bianconero e, come evidenziato dal Football Director bianconero, "si spera che già in settimana possano arrivare novità". E in tal senso è che quello che nell'ambiente zebrato ci si aspetta.Come riportato da Tuttosport, i contatti tra la Juventus e il PSG si sono intensificati negli ultimi giorni sono diventati più fitti negli ultimi giorni per trovare l’intesa. Le parti stanno ragionando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma il nodo principale da sciogliere riguarda la percentuale di ingaggio che dovrà essere coperta dai francesi. E la concorrenza del Manchester United? Al momento non spaventa, e per evitare eventuali rimonte di marca Red Devils, la Juve vuole stringere.Il destino di Ronald Araujo sarà dunque più chiaro dopo la Supercoppa di Spagna che vedrà il Barcellona affrontare oggi il Real Madrid