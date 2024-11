Poco spazio al Tottenham: la Juve pensa a Dragusin

I numeri di Dragusin al Tottenham

15 presenze

8 volte titolare

800 minuti giocati

0 goal

0 assist

Era già una certezza, dopo l'infortunio occorso a Gleison Bremer, ma le parole di Cristiano Giuntoli nel prepartita dinon hanno fatto altro che confermare lo scenario: i bianconeri, nel mercato di gennaio, andranno all'assalto di un difensore. Il lungo stop al quale sarà costretto il difensore brasiliano impone un nuovo innesto all'interno di un reparto scopertosi improvvisamente corto. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus starebbe pensando di riportare a Torino una vecchia conoscenza:Nell'estate del 2022 la Juvenuts ha ceduto Dragusin al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Dopo una stagione e mezzo di alto livello, il centrale rumeno è stato ceduto a titolo definitivo al Tottenham nel gennaio del 2024, ma in quel di Londra il classe 2002 non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo ordine all'interno dell'assetto tattico di Postecoglu.





