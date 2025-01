La Juventus non molla Hancko: le ultime

E' il grande giorno della Juventus che, questa sera a Riyadh, sfida il Milan nella semifinale di Supercoppa italiana, con l'obiettivo di agguantare la finale del 6 gennaio da disputare contro l'Inter. In casa bianconera, però, a tenere banco è soprattutto il calciomercato con Cristiano Giuntoli che è chiamato a finalizzare al più presto un colpo in entrata nel reparto difensivo. E se la strada per arrivare a Fikayo Tomori si fa impervia, ecco che il nome di David Hancko non è di certo passato di moda.Come riferito da Tuttosport, il centrale slovacco di proprietà del Feyenoord resta infatti il preferito della dirigenza bianconera e di Thiago Motta, in quanto è l’unico tra i difensori seguiti dalla Juve ad essere di piede mancino, ma soprattutto a poter giostrare in più ruoli, vista la sua comprovata esperienza in qualità di terzino. Una duttilità sicuramente preziosa nell'ottica di una stagione piena zeppa di impegni.Il Feyenoord finora ha sempre provato a fare muro, chiedendo almeno 25 milioni per privarsi del proprio difensore. Una operazione che la Juve potrebbe però finanziare attraverso la cessione di Nicolò Fagioli.





