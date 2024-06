Masonsembrava essere molto vicino alla, club bianconero che aveva parlato con l'entourage del giocatore. Stando a quanto riferisce Tuttosport si registra una brusca frenata nella trattativa. La Juventus però non ha dubbi su quelle che sono le potenzialità del giocatore. Ci sarebbero altre perplessità, la prima sarebbe rappresentata dalla richiesta economica del Manchester United. La seconda invece sarebbe legata alle vicende extra campo che lo hanno coinvolto. Il giocatore tornerà dal prestito al Getafe, per lui non c'è spazio nel campionato inglese, quindi partirà. Destinazione da capire.