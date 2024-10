L'ex difensore olandeseha parlato in esclusiva a Tuttosport del momento della Juventus, ma anche di un giovane talento che potrebbe presto entrare nell'ottica del club bianconero: Jorrel Hato. Ecco le sue parole:"E' ancora molto giovane ma ha già messo in mostra grandi qualità. Ha una buona struttura fisica e sta migliorando di partita in partita. Con Farioli ha trovato continuità da titolare. Quello italiano è il campionato più difficile al mondo per un difensore, basta vedere le difficoltà avuta da De Ligt. Ma Hato in prospettiva è più forte. Se fossi stato nel Manchester United avrei preso lui".