Moise Kean lascerà la Juventus. L'attaccante italiano non ha trovato molto spazio, ma sopratutto non ha mai garantito gol. In questa stagione infatti l'ex Everton e PSG non è mai riuscito a trovare la via delle rete. Il suo futuro è segnato, sarà lontano da Torino. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Parma avrebbe mostrato interesse per l'attaccante classe 2000. Serve però una condizione per favorire un eventuale ingaggio da parte del club ducale. Il suo ingaggio di tre milioni di euro infatti dovrà essere spalmato, in modo tale da venire incontro alle richieste finanziarie del Parma.