Juventus-Zirzkee: cosa può succedere a gennaio

Il fattore Thiago Motta

Gennaio fa rima con occasioni, in casa. Se Cristiano Giuntoli ha confermato che l'obiettivo primario rimane quello di ingaggiare un difensore nel mercato di gennaio, il club bianconero monitora attentamente la questione riguardante l'attacco., al netto dei prolungati problemi di, è di fatto l'unica alternativa di peso che la Juventus può schierare in avanti. Di conseguenza anche in quella zona di campo ogni possibile occasione deve essere sfruttata. Un nome che potrebbe tornare prepotentemente di moda è quello diL'ambientamento di Joshua Zirkzee al Manchester United continua a procedere a rilento, con l'ex attaccante del Bologna che sta faticando enormemente a trovare spazio e nemmeno il nuovo tecnico Ruben Amorim, che si insedierà da dopo la sosta, sembra particolarmente deciso a voler puntare sull'ex Bologna. Morale della favola, secondo quanto riferito da Tuttosport, i Red Devils sarebbero pronti ad aprire ad un trasferimento in prestito. In altre parole, musica per le orecchie della Juventus.Qualora per Zirkzee si (ri)aprissero le porte della Serie A, un ruolo chiave potrebbe giocarlo Thiago Motta, ovvero l'allenatore che più di tutti è riuscito ad esaltarlo. Nella passata stagione a Bologna, l'attaccante olandese ha messo a referto 12 goal e 7 assist in 37 presenze complessive. Tornare a lavorare insieme potrebbe davvero fare il bene di tutte le parti in causa. Juventus su tutte.





