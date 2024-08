Juventus, i dettagli del rinnovo di Weston McKennie

Una parabola, quella di Weston. Da esubero, ai margini, vicino anzi vicinissimo all'Aston Villa. Niente tournée in Germania, niente amichevoli pre campionato. Poi la mossa a sorpresa: il reintegro nella rosa die la prima convocazione per la prima giornata di campionato contro il Como. La ripresa degli allenamenti con il gruppo squadra ed il reintegro. Il motivo? Wes ha deciso di accontentare la Juventus, come riferisce oggi Tuttosport.Nei prossimi giorni Weston rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al 2026, con opzione per un'ulteriore stagione, quindi 2027. Continuerà a guadagnare 2,5 milioni a stagione, si tratta quindi di un rinnovo ponte. Manca soltanto la firma, per cui c'è attesa ma un accordo tra le parti sembra essere già stato raggiunto, mettendo cosi la parola "fine" alla telenovela del centrocampista americano.





