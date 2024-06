Juventus, McKennie e le pretendenti dalla Premier

Le strade dellae di Westonsembrano essere destinate a separarsi. Il centrocampista americano (o meglio, texano) ha richieste troppo elevate per il rinnovo contrattuale, quindi non in linea con le nuove strategie societarie bianconere. Per questo motivo, stando a quanto riferisce oggi Tuttosport è probabile che si vada verso la separazione, probabilmente già nel corso del mercato estivo. Questi infatti sarebbero giorni caldi per la cessione del classe 1998.Wes potrebbe infatti lasciare Torino prima di quanto si pensi. Alla finestra l'unico club che ha realmente provato ad avviare i contatti con la Continassa è l', ma al momento la trattativa sembra essere in alto mare. La Juventus non lascerà partire il giocatore per cifre inferiori ai 25 milioni di euro, cifra a cui al momento nessun club ancora si è avvicinato. Nei prossimi giorni però potrebbero esserci novità.