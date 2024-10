Juventus, i nomi per il vice-Vlahovic

Ladovrà fare a meno di Arekper ancora, circa due mesi. Il centravanti polacco infatti nella giornata di ieri è stato sottoposto ad intervento chirurgico a Villa Stuart per la rimozione totale del menisco di cui era stato tolto solo il frammento pizzicato prima dell'Europeo ma che continuava a dare fastidio. Quindi cosa significa? Che la Juventus si trova senza un vice Vlahovic effettivo. Nico Gonzalez ed Yildiz potrebbero far rifiatare Dusan ma entrambi non sono centravanti di ruolo, ecco quindi che Cristiano Giuntoli potrebbe muoversi sul mercato.Come riferisce oggi Tuttosport il dt Cristiano Giuntoli si starebbe guardando attorno sul mercato. Tra gennaio e gli svincolati. La Juventus punterà sul mercato degli scontenti, preferibilmente se provenienti dalla Serie A in modo che conoscano già il campionato. Tra questi Lukache milita nel Milan ed ha contratto in scadenza a giugno. Ancora, si potrebbe andare su un comunitario o su un albanese o un inglese. C'è lo spagnoloche a Barcellona non sta trovando lo spazio sperato e quindi si sposterebbe volentieri. Tra gli svincolati invece c'ècamerunese di passaporto tedesco che sarebbe pronto a firmare subito. Giuntoli al lavoro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui