Juventus, fissato il prezzo di Hans Nicolussi Caviglia

Pochi i minuti a disposizione di Hansnella passata stagione con la Juventus, prima di Massimiliano Allegri ed infine di Paolo Montero. Al punto che ora il centrocampista è sempre più vicino all'addio definitivo. Come riferisce oggi Tuttosport.L'idea bianconera era di lasciare partire l'ex giocatore della Salernitana davanti ad un'offerta di 6-7 milioni di euro. Può essere ceduto a titolo definitivo. Su di lui inizialmente c'era il forte pressing di Parma e Como. Ora la situazione sembra essere cambiata: in pole è balzato il Venezia che è davvero vicino alla chiusura dell'affare. Di Francesco lo vorrebbe nel suo 4-3-3 e vorrebbe valorizzarlo esattamente come fatto con un ex bianconero la scorsa stagione: Enzo Barenechea. I dialoghi sono partiti qualche giorno fa e ora proseguono.





