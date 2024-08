Lavuole e corteggia il centrocampista americano della Juventus Weston. Il giocatore è in uscita dalla Vecchia Signora, non rientrando più nei piani del nuovo tecnico Thiago Motta. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport però il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio decisamente elevato per le casse viola attualmente percepito dal centrocampista classe 1998. L'entourage del giocatore è atteso in Italia la prossima settimana per provare a ridurre la distanza che al momento è presente. Potrebbe comunque rivelarsi una strada percorribile quella di Wes alla Fiorentina.