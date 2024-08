Il primo nome per la difesa dellarimane sempre e solo quello di. Come riferito da Tuttosport, il difensore francese attende il via libera dal Nizza per poter, finalmente, sposare il progetto Juventus. Il calciatore classe 1999 ha infatti declinato, nel corso delle ultime settimana, i corteggiamenti di diversi club di Premier League, su tutti quello del West Ham, ovvero il club che più di tutti si era mosso concretamente per portare il giocatore a Londra. E invece non c'è stata storia. Todibo vuole la Juve e la Juve, dal canto suo, vuole sistemare gli ultimi incastri con il Nizza sulla base di un prestito con diritto di riscatto destinato a diventare obbligo al verificarsi di alcune condizioni. Nel frattempo il calciatore è stato escluso dai convocati anche per l'amichevole contro il Lecce. Un ulteriore segnale.