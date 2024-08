Juventus, Todibo e la trattativa con il Nizza

Manca poco, decisamente poco a vedere Jean-Clairalla, o almeno questa sembra essere la sensazione. La Vecchia Signora, come riferisce oggi Tuttosport, è forte della volontà del giocatore deldi trasferirsi in bianconero. L'ostacolo è rappresentato proprio dal club francese. Infatti si sta cercando l'accordo per la formula.La Juventus punta a ridurre le richieste economiche del club francese che si aggirano sui 35 milioni di euro puntando ad un prestito con diritto di riscatto. Diritto che il Nizza vorrebbe trasformare in obbligo. La chiave potrebbe essere rappresentata quindi da un obbligo condizionato. Sarebbero le condizioni che farebbero scattare l’obbligo, rendendolo più simile a un prestito con diritto oppure a un obbligo assoluto a seconda della facilità che si verifichino a rappresentano l’ultimo vero nodo da sciogliere nella trattativa. La fumata bianca però sembra poter arrivare da un momento all'altro.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui