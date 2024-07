Juventus, Thiago Motta chiama Gatti: cosa si sono detti

Federicodeve ancora tornare a Torino dopo aver preso parte alla spedizione azzurra in Germania per gli Europei. Una cosa però è certa:ho ha già chiamato, un contatto telefonico tra i due in cui il tecnico gli ha illustrato quali fossero le sue idee per il suo ruolo in campo nella prossima stagione. Come riferisce oggi Tuttosport. Nel frattempo in tre club di Premier League ha non mosso passi verso il difensore classe 1998 ricevendo però un "no, grazie". La volontà di Gatti è chiara ed è quella di restare a Torino.Thiago ha chiamato Federico negli scorsi giorni, mettendogli in evidenza che per lui ha disegnato un ruolo duttile, un po' come quello di Posh nel Bologna, per capirci meglio. Gatti infatti come ormai noto è un centrale difensivo ma con Thiago potrebbe diventare anche un terzino destro. Gatti ora aspetta di terminare le vacanze prima di ritornare agli ordini del nuovo tecnico Thiago Motta con la volontà di stupire tutti, ancora una volta.





