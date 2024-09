Juventus, i primi segnali di Thiago Motta

Certo, non è il momento esatto per dire che la Juventus è una squadra a tutti gli effetti dall'animo europeo a pochi giorni dalla trasferta di Champions League contro il difficile Lipsia. La cura disulla Vecchia Signora sta portando nuovi frutti.Ciò che è emerso in questi mesi è il coraggio del tecnico bianconero nel lanciare i giovani. Da Samuelclasse 2004 titolare alla prima giornata, a Nicolòsenza dimenticarenell'ultima giornata contro il Genoa. A loro vanno aggiunti Nicolò Fagioli e Kenan Yildiz provenienti dalla Next Gen. Cosa dimostra però questo? Che i giovani con Thiago hanno la possibilità di giocare con continuità e di crescere ma soprattutto di sbagliare restando in campo e rimediando. La maglia numero 10 sulle spalle di Kenan Yildiz è la dimostrazione di questa nuova Juventus che ha una mentalità dall'aspetto sempre più europeo, la sfida contro il Lipsia il primo step.





