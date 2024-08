Juventus, le ultime su Teun Koopmeiners

Teunallaè la telenovela del calciomercato estivo, di questo calciomercato estivo. Il centrocampista olandese classe 1998 continua a non allenarsi conpresentando certificati medici ed in attesa della fumata bianca, o meglio, bianconera, quella che sancirebbe il suo trasferimento a Torino. Stando a quanto riferisce Tuttosport qualcosa si sta muovendo.Anche nella giornata di ieri si è lavorato sotto traccia per fare in modo che il trasferimento del giocatore avvenga il prima possibile. Le sensazioni sono che ormai si andrà verso la prossima settimana, l'ultima di questo calciomercato, con il gong finale previsto per venerdì sera a mezzanotte. Manca meno di una settimana alla chiusura del mercato la filtra ottimismo per vedere a Torino Teun Koopmeiners.





