Juventus, le cifre dell'affare Koopmeiners



Juventus, cosa manca per vedere Koopmeiners a Torino?

Lavede il traguardo ma non bisogna solo vederlo, bisogna anche tagliarlo. Traguardo che porta a Teungrande obiettivo della Vecchia Signora in questa sessione di calciomercato, già corteggiato nella sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista olandese sarebbe un grande rinforzo agli ordini dima alla prima contro il Como salvo colpi di scena clamorosi non potrà esserci, speranze minime. Tuttosport oggi ha fatto il punto sulla trattativa.Teun a Bergamo è un separato in casa, "la vittima della situazione" ha dichiarato Gasperini. La verità è che il giocatore ha un accordo con la Juventus per un quinquennale da 3,5 milioni a stagione godendo del Decreto Crescita. Sul piatto dell'Atalanta la dirigenza bianconera mettecon il verificarsi di determinate condizioni al termine della stagione. Accordo raggiunto quindi tra le due parti.Manca solo che a Bergamo approdi il sostituto e poi ci sarà il via libero definitivo. Il preferito è O’Riley del Celtic che viene valutato 30 milioni, il fila anche Samardzic dell'Udinese, alternativa low cost. Soltanto dopo la scelta della famiglia Percassi si potrà liberare Koop, direzione Torino.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui