Juventus, vice Vlahovic: spunta Broja

. Oltre ai bianconeri (Chiesa, Gatti,e Cambiaso), lo sguardo degli osservatori presenti al Westfalenstadium sarà per due avversari degli azzurri che interessano alla Juventus.con passaporto greco-albanese, che piace per la sua abilità nel giocare a tuta fascia con personalità nonostante abbia appena a 20 anni. E poi c'è Armando Broja.La Juventus ha messo gli occhi su. Perché tutto dipende da come e quanto recupererà dalla rottura del crociato che ne ha bloccato la crescita proprio quando Tuchel aveva deciso di farne uno dei punti di forza del Chelsea. Adesso che le cose sembrano essersi messe a posto.(anche il Milan, per esempio, è attento) e quindi vorrebbe accelerare i tempi, magari chiedendo ai Blues un prestito che farebbe comodo ad entrambi visto che, con il gran numero di gare in programma, Broja avrebbe molte occasioni di mettersi in mostra in bianconero. La sua convocazione con l'Albania ha lasciato perplessi in molti visti i soli due gol realizzati in stagione ma il c.t, Sylvinho crede nelle potenzialità di Broja. E non è l'unico.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.