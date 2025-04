Cambiaso (ri)cerca ancora la stabilità: il suo futuro è alla Juventus?

Getty Images

Nell'ampio quadro della Juventus di Tudor c'è spazio per tutto . Il disegno è complesso, lo è stato fin dal suo arrivo: "ho trovato una squadra in un brutto momento psicologico, ma stiamo facendo bene" ha detto l'allenatore dopo la vittoria contro il Lecce. Ecco, quasi un mese dopo il punto più basso della stagione, che ora sembra molto più lontano,C'è chi è tornato al centro del quadro, come Khéphrén Thuram , ma c'è anche chi ha riscattato (almeno in parte) un percorso fin qui troppo deludente: l'emblema di Koopmeiners contro il Lecce racconta molto della nuova gestione di Tudor.

Il momento di Cambiaso con la Juventus

Quale futuro per Cambiaso?

Come anticipato, però, in questo disegno c'è spazio per tutto, e non si può trattare solo di note positive: ripartendo proprio dalle parole dell'allenatore bianconero,. Tra questi, c'è un giocatore che sta vivendo un momento ancora più particolare dei compagni, e che può e deve riscrivere la propria stagione nelle partite rimanenti:Il terzino bianconero ha vissuto fin qui una stagione con diversi volti. Partito come uno dei trascinatori con Thiago Motta, a dicembre Cambiaso. Contro il Bologna esce per infortunio, a causa di un problema alla caviglia che lo ha tormentato fino a poche settimane fa. E non è stato l'unico fattore. Da allora, infatti, anche le voci di mercato, soprattutto sul forte interesse del, hanno senza dubbio influito sul suo andamento in campo.Cambiaso è apparso meno arrembante, meno decisivo: dei tre goal segnati in stagione, nessuno è arrivato nel 2025. Il progressivo calo della Juventus di Thiago Motta, con il crollo con, non ha di certo aiutato. Dall'arrivo di Tudor, poi, è cominciata un'altra avventura anche per l'ex Genoa, seppur ancora con qualche acciacco.Il terzino ha infatti saltato la gara con i rossoblù, rientrando con lae a partita in corso contro il. La stella di Cambiaso fa ancora fatica a brillare: le prossime sei partite possono essere la grande occasione per tornare a illuminare il suo percorso,Perché se il Manchester City non ha affondato definitivamente nella finestra invernale, non è detto che non possa ripresentarsi alla porta bianconera. La Juventus ha voluto continuare con Cambiaso in questi mesi, ribadendo la sua importanza in questa squadra. Il terzino, però, ha frenato la sua corsa iniziata con un'intensità decisamente diversa.Proprio per questo sarà innanzitutto decisivo il finale di stagione della Juve, con il quarto posto che rimane un fattore determinante. E poi?





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui