Tiagoè arrivato appena sei mesi fa, nella sessione di mercato di gennaio, dal Porto. In seguito il giocatore non è mai stato impiegato, tanto da diventare quasi un mistero e ora è stato messo dal nuovo tecnico Thiago Motta nella lista degli esuberi di mercato. Stando a quanto riferisce oggi Tuttosport non è da escludere che Djalò, non essendo un elemento centrale nel progetto bianconero, così come potrebbe a sorpresa essere confermato in rosa come quarto centrale alle spalle di Danilo, Bremer e Gatti. Risposta definitiva nelle prossime ore.