Come riferito da Tuttosport, ladà priorità assoluta alle cessioni e ora è giunto il momento di passare all'incasso prima di provare ad imbastire nuovi colpi in entrata. I due addii più remunerativi, numeri alla mano, saranno quelli di. Per quanto riguarda l'argentino si va verso un testa a testa tra Leicester e Roma fino all’ultimo rilancio: la Juventus, dal canto suo, continua a chiedere 35 milioni per lasciare partire il classe 2003. Entrambe le pretendenti, ad oggi, non si sono spinte oltre i 30 milioni ma lo scenario è davvero soggetto a rapidi mutamenti. Per quanto riguarda il difensore classe 2005, che proprio alla Roma ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito, la richiesta di Madama si aggira attorno ai 20-25 milioni di euro, con PSG, Stoccarda e Wolfsburg spettatori interessati. La Juve, dunque, conta di mettere in cascina circa 55-60 milioni. Un tesoretto che a quel punto verrebbe reinvestito sul grande obiettivo dell'estate: Teun Koopmeiners.